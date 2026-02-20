Жителя Ленобласти приговорили к 7 годам тюрьмы за смертельное избиение женщины

В Кингисеппе завершился судебный процесс по делу о тяжком вреде здоровью, повлекшем смерть женщины. Пресс-служба надзорного ведомства Ленинградской области сообщила, что 44-летний мужчина признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, который привел к гибели человек. Об этом написал телеканал «Санкт-Петербург» .

Согласно предоставленным данным, в ночь с 8 на 9 мая 2025 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине не менее восьми ударов по голове и рукам. Потерпевшая была госпитализирована, но, к сожалению, скончалась в больнице.

Суд тщательно изучил все доказательства, представленные прокурором, и признал фигуранта дела виновным. В результате подсудимый был приговорен к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Также стоит отметить, что городская прокуратура подала иски о возмещении морального вреда в интересах двух несовершеннолетних детей потерпевшей. Исковые заявления были удовлетворены в полном объеме — по одному миллиону рублей каждому ребенку.