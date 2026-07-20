Жителя Ленобласти будут судить за смертельное ДТП на Петровском проспекте

В Санкт-Петербурге прокуратура направила в суд уголовное дело о смертельной аварии в Петроградском районе. Водитель автомобиля Omoda сбил пешехода, который стоял у дороги, сообщил сайт Neva.Today .

По информации пресс-службы прокуратуры Северной столицы, утром 1 августа 2025 года 41-летний житель Ленинградской области ехал на автомобиле Omoda по Петровскому проспекту. Рядом с домом № 24 он сбил 48-летнего мужчину, стоявшего у припаркованного Hyundai, а затем врезался в BMW X3.

Пострадавшего увезли в больницу, но спасти его не удалось. Против автомобилиста возбудили уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Материалы направлены на рассмотрение в Петроградский районный суд.