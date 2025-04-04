Жителя Кузбасса задержали с партией наркотиков, замаскированных под конфеты

Правоохранители задержали 25-летнего жителя Кемеровской области в районе станций Ленинск-Кузнецкий — Полысаево. Об этом сообщил «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции Кузбасса.
Во время обыска у мужчины обнаружили 48 свертков с запрещенным веществом. Наркотики злоумышленник замаскировал под конфеты. Часть «товара», приобретенного в Сети с целью сбыта, фигурант успел спрятать вдоль железнодорожных путей.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
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