Жителя Кузбасса будут судить за поджог авто бывшей возлюбленной

Жителя Прокопьевска будут судить за поджог машины его бывшей пассии. Об этом сообщил сайт sibdepo.ru со ссылкой на ГУ МВД по Кемеровской области.

В марте 34-летняя женщина поссорилась со своим 27-летним возлюбленным и заявила о расставании. Миром разойтись им не удалось, и мужчину пришлось выгнать на улицу.

Обиженный, он пошел на заправку и купил там бензин. Он облил топливом принадлежавшую его бывшей возлюбленной Toyota Caldina и поджег. Машина полностью сгорела, причиненный ущерб оценили в 750 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет тюрьмы.