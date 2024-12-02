Жителя Курганской области поместили под стражу после убийства односельчанина

В Курганской области суд поместил под стражу жителя села Светлый Дол, который нанес смертельную рану гостю во время застолья. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по региону.

Сообщается, что случай произошел в конце ноября. Во время конфликта с хозяином дома мужчина получил удар ножом в живот. Пострадавший смог самостоятельно покинуть помещение и получить медицинскую помощь, однако спустя несколько дней он умер в больнице.

В настоящий момент обвиняемый в убийстве находится под стражей. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.