Жителя Курганской области отправили в колонию на 11 лет после ДТП с двумя погибшими

Жителю Курганской области, по вине которого погибли два человека, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Кетовский районный суд.

Водитель в состоянии алкогольного опьянения превысил скорость, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем. От удара два человека во встречной машине погибли на месте. Еще один пассажир получил тяжелые травмы. Ранее виновник ДТП уже был лишен водительских прав.

Подсудимого признали виновным и назначили ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Отбывать его он будет в колонии общего режима.

Пенсии в России увеличатся. Что конкретно проиндексируют?

Гибкий кандидат в канцлеры с христианским уклоном. Кто такой Фридрих Мерц

Вода, свет и газ. На сколько и когда повысят тарифы за ЖКУ в России

Классный отложенный бонус. Как быть с индексацией пенсий для пожилых россиян

Экологическая выставка о раздельном сборе мусора прошла в Подмосковье

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте