Жителя Кургана приговорили к принудительным работам из-за ДТП, в котором пострадал его 11-летний сын

В Кургане суд вынес приговор 35-летнему местному жителю, который спровоцировал ДТП с пострадавшим. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался в опору моста, из-за чего пострадал его 11-летний сын. Через несколько месяцев его снова задержали во время управления автомобиля в нетрезвом состоянии.

Курганца приговорили к 3,5 года принудительных работ и лишению прав сроком на четыре года.