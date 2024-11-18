Жителя Красноуральска отправили в колонию за нападение с ножом на посетителей ночного клуба

В Красноуральске огласили приговор по делу о нападении на посетителей ночного клуба. Осужденный получил наказание в виде лишения свободы на четыре года и шесть месяцев. Об этом пишет сайт Тagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу Красноуральского городского суда.
Правоохранители установили, что 17 февраля этого года обвиняемый в ходе конфликта с посетителями увеселительного заведения схватил нож и ударил одного из мужчин. Пострадавший попал в реанимацию с тяжелым ранением в область шеи.
По решению суда ближайшие годы злоумышленник проведет в исправительной колонии общего режима. Его также обязали выплатить потерпевшему компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
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