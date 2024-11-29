Жителя Кингисеппа заподозрили в поджоге двух домов из-за ссоры с хозяйками

Правоохранители возбудили уголовное дело о поджоге двух домов в садоводстве «Сатурн», расположенном в Ленинградской области. Подозреваемым в причастности к преступлению оказался 67-летний житель Кингисеппа. Об этом сообщает Piter.TV со ссылкой на представителей регионального ГУ МВД России.

По данным полиции, сигнал о возгорании двух домов на Третьей улице поступил в экстренные службы днем 28 ноября. Огонь полностью уничтожил постройки, обошлось без пострадавших.

В ходе оперативно-разыскных работ стражи порядка задержали местного жителя. Предварительно, мужчина пошел на преступление из-за конфликта с хозяйками сгоревшего жилья.