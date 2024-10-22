Жителя Кемеровской области отправили в колонию за смертельное избиение обидчика друга

Суд огласил приговор по уголовному делу о смертельном избиении. Фигурантом стал житель Кузбасса, сообщает сайт «Сiбдепо» со ссылкой на областной Следком.

Правоохранители выяснили, что весной 2023 года обвиняемый руками и ногами избил обидчика своего приятеля. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелыми повреждениями, однако он скончался.

Смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы. По решению суда мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на девять лет и шесть месяцев. Осужденный будет отбывать срок в колонии строгого режима.