Жителя Карелии, который прятал труп мужчины, арестовали

В Муезерском районе Карелии задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого. По информации Следственного комитета, в ночь на 28 октября между двумя жителями поселка произошла ссора во время совместного распития алкоголя, написал сайт karelinform.ru .

Конфликт перешел в драку, в ходе которой подозреваемый нанес жертве ножевое ранение в грудь, от которого тот скончался.

После убийства злоумышленник попытался скрыть следы преступления, переместив тело в ближайший сарай. Однако его действия заметили родственница погибшего, которая случайно проходила мимо и заметила, как мужчина прячет тело. Она незамедлительно сообщила о случившемся в полицию.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства.