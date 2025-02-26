Жителя ЯНАО заподозрили в жестоком убийстве бывшей жены

Правоохранители задержали жителя Надыма (ЯНАО) по подозрению в жестоком убийстве бывшей жены. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, фигурант поджидал экс-супругу у подъезда дома. При встрече разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина избил оппонентку молотком. Кроме того, он ударил потерпевшую ножом в шею.

Ранения оказались смертельными. После нападения подозреваемый сам сдался полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.