Жителя ЯНАО заподозрили в жестоком убийстве бывшей жены
Правоохранители задержали жителя Надыма (ЯНАО) по подозрению в жестоком убийстве бывшей жены. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, фигурант поджидал экс-супругу у подъезда дома. При встрече разгорелся конфликт, в ходе которого мужчина избил оппонентку молотком. Кроме того, он ударил потерпевшую ножом в шею.
Ранения оказались смертельными. После нападения подозреваемый сам сдался полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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