Жителя ЯНАО задержали по подозрению в жестоком убийстве соседа

Правоохранители задержали жителя поселка Харп (ЯНАО) по подозрению в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Согласно версии следствия, 15 августа 2024 года между фигурантом и его соседом разгорелся конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил нож и дважды ударил соперника в голову.

Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Нападавшему предъявили обвинение.