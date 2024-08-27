Жителя ЯНАО задержали по подозрению в жестоком убийстве соседа

Правоохранители задержали жителя поселка Харп (ЯНАО) по подозрению в убийстве. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Согласно версии следствия, 15 августа 2024 года между фигурантом и его соседом разгорелся конфликт. В ходе ссоры мужчина схватил нож и дважды ударил соперника в голову.

Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли спасти его жизнь. Нападавшему предъявили обвинение.

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