Жителя ЯНАО задержали по подозрению в избиении должника своей подруги

Правоохранители задержали жителя Тазовского (ЯНАО) по подозрению в случайном убийстве знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, фигурант, находясь в гостях, ударил пьяного мужчину, который якобы был должен его подруге 250 тысяч рублей. Женщина сама попросила приятеля наказать должника, который не мог оказать сопротивление из-за сильного опьянения.
В результате пострадавший упал и ударился головой. Через два дня его нашли в квартире без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело.
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