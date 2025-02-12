Жителя ЯНАО задержали по подозрению в избиении должника своей подруги

Правоохранители задержали жителя Тазовского (ЯНАО) по подозрению в случайном убийстве знакомого. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, фигурант, находясь в гостях, ударил пьяного мужчину, который якобы был должен его подруге 250 тысяч рублей. Женщина сама попросила приятеля наказать должника, который не мог оказать сопротивление из-за сильного опьянения.

В результате пострадавший упал и ударился головой. Через два дня его нашли в квартире без признаков жизни. Возбуждено уголовное дело.