Жителя ЯНАО приговорили к 9,6 года тюрьмы за изнасилование девочки и нападение на полицейского

В ЯНАО прошел суд над 29-летним жителем Тазовского района, которого обвинили в изнасиловании девочки-подростка и нападении на полицейского. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на СУ СК по региону.

В июне 2023 года мужчина избил девочку, когда встретил с ее стороны сопротивление. Далее он ранил ее ножом и изнасиловал. Когда на место случившегося прибыла полиция, злоумышленник замахнулся ножом на одного из стражей порядка.

Ему присудили 9,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.