Жителя ЯНАО отправили в колонию строгого режима за нападение на полицейского

Ноябрьский городской суд вынес приговор 46-летнему местному жителю, который затеял драку с полицейским. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на прокуратуру ЯНАО.

В мае 2024 года стражи порядка прибыли на вызов о незаконном удержании женщины. Во время проверки хозяин квартиры, находившийся в состоянии опьянения, ударил правоохранителя.

Нападавшему назначили наказание в виде одного года и 10 месяцев лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.

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