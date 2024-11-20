Жителя ЯНАО, который переехал знакомого снегоходом, отправили в колонию на 6,5 года

В ЯНАО суд вынес приговор местному жителю, который переехал знакомого снегоходом, а также нанес ему семь ударов ножом. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.

Случай произошел еще в ночь с 16 на 17 апреля в Тазовском районе округа. Пострадавшему удалось спрятаться от нападавшего и вызвать скорую помощь.

Суд приговорил обвиняемого к 6,5 года колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.