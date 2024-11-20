Жителя ЯНАО, который переехал знакомого снегоходом, отправили в колонию на 6,5 года
В ЯНАО суд вынес приговор местному жителю, который переехал знакомого снегоходом, а также нанес ему семь ударов ножом. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружной прокуратуры.
Случай произошел еще в ночь с 16 на 17 апреля в Тазовском районе округа. Пострадавшему удалось спрятаться от нападавшего и вызвать скорую помощь.
Суд приговорил обвиняемого к 6,5 года колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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