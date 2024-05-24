Жителя Ижевска задержали по подозрению в кражах телефонов из авто

Сотрудники полиции Ижевска задержали местного жителя, который подозревается в кражах телефонов из автомобилей «Газель». Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу МВД УР.
По данным ведомства, 52-летний мужчина через незапертые двери кабин припаркованных машин похищал телефоны водителей. Сим-карты он выбрасывал, сами телефоны продавал. Общий ущерб составил 120 000 рублей.
Отмечается, что ранее местный житель уже был судим.
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