Жителя Ижевска арестовали после нападения на таксиста с ножом

Инцидент с нападением произошел 20 мая на улице Нагорной в Ижевске. Об этом рассказал сайт udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу судов Удмуртии.
В тот день 26-летний житель Ижевска, имеющий судимость и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вызвал такси. Во время поездки мужчина начал утверждать, что автомобиль движется по кругу, и в результате напал на водителя с ножом. Таксист смог передать сигнал о помощи, и на выручку поспешили его коллеги. Они прибыли на место и удерживали злоумышленника до прибытия полиции.
Нападавшего отправили в следственный изолятор до 20 июля 2025 года.
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