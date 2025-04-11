Жителя ХМАО наградили за задержание мужчины, ранившего прохожего ножом

Жителя Нефтеюганска наградили за поимку вооруженного ножом злоумышленника. Об этом сообщил «Муксун.фм» со ссылкой на ГУ МВД РФ по ХМАО.
Согласно данным ведомства, 19 марта возле магазина произошла драка между двумя мужчинами. После словесной перепалки один из участников достал нож и нанес удар другому, а затем попытался сбежать.
Случайным свидетелем преступления стал находившийся неподалеку водитель, который оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и задержал нападавшего до прибытия экстренных служб. Неравнодушному горожанину вручили благодарственное письмо.
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