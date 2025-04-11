Жителя ХМАО наградили за задержание мужчины, ранившего прохожего ножом

Жителя Нефтеюганска наградили за поимку вооруженного ножом злоумышленника. Об этом сообщил « Муксун.фм » со ссылкой на ГУ МВД РФ по ХМАО.

Согласно данным ведомства, 19 марта возле магазина произошла драка между двумя мужчинами. После словесной перепалки один из участников достал нож и нанес удар другому, а затем попытался сбежать.

Случайным свидетелем преступления стал находившийся неподалеку водитель, который оказал пострадавшему первую медицинскую помощь и задержал нападавшего до прибытия экстренных служб. Неравнодушному горожанину вручили благодарственное письмо.