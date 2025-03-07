Жителя Екатеринбурга заподозрили в похищении знакомого из-за долга в 50 тысяч рублей

В Екатеринбурге будут судить 23-летнего местного жителя, которого заподозрили в похищении человека. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на СУ СК РФ по Свердловской области.
По версии следствия, мужчина и двое его подельников похитили 19-летнего знакомого. Поводом стал долг в 50 тысяч рублей. Предварительно, незадолго до преступления потерпевший незаконно выманил деньги у фигуранта.
Правоохранители освободили пострадавшего из квартиры дома на улице 40-летия Комсомола после обращения его приятельницы. Возбуждено уголовное дело, добавил «Сiбдепо».
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