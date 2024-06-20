Жителя Екатеринбурга приговорили к 2,5 года колонии за продажу поддельного алкоголя
Железнодорожный райсуд приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы жителя Екатеринбурга, который в течение нескольких лет продавал паленый алкоголь. Об этом сообщило Ura.ru.
По данным следствия, мужчину уже отправляли в СИЗО на год в 2021 году за аналогичное преступление. Зимой 2023 года правоохранители снова нашли в его гараже более шести тысяч бутылок готовых напитков.
Отмечается, что также суд назначил ему штраф в размере 200 тысяч рублей.
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