Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве знакомого и краже инвалидной коляски

В Челябинской области правоохранители задержали жителя Копейска, который подозревается в убийстве знакомого. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу СКР по области.

Преступление было совершено еще весной 2023 года. Мужчина расправился со знакомым во время распития спиртных напитков. Первое время он прятал его тело на балконе, а затем перенес в канаву, завернув в рекламный баннер.

Следствие также выяснило, что в январе того же года злоумышленник обворовал местного инвалида. Он украл у мужчины инвалидную коляску стоимостью 30 тысяч рублей.