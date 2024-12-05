Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве знакомого и краже инвалидной коляски

В Челябинской области правоохранители задержали жителя Копейска, который подозревается в убийстве знакомого. Об этом написала «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу СКР по области.
Преступление было совершено еще весной 2023 года. Мужчина расправился со знакомым во время распития спиртных напитков. Первое время он прятал его тело на балконе, а затем перенес в канаву, завернув в рекламный баннер.
Следствие также выяснило, что в январе того же года злоумышленник обворовал местного инвалида. Он украл у мужчины инвалидную коляску стоимостью 30 тысяч рублей.
Студентка колледжа «Московия» победила на международном конкурсе проектов
Фейк: Ким Чен Ын отправил в Курскую область северокорейских женщин
Электронные путевые листы водителей начали тестировать в «Мострансавто»
Подмосковный сноубордист выиграл бронзу на всероссийских соревнованиях
Российские военные за сутки сбили более 100 украинских дронов в зоне СВО
Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов провел прием жителей в Подольске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте