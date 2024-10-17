Жителя Челябинской области привлекли к ответственности за гибель пятимесячного младенца в ДТП

Суд огласил приговор жителю Агаповского района Челябинской области, по вине которого младенец погиб в дорожной аварии. Осужденному назначили полтора года принудительных работ, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.
По информации ведомства, в ноябре прошлого года фигурант за рулем отечественной легковушки перевозил двух женщин и пятимесячного ребенка. В какой-то момент он потерял управление и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
В результате пассажирки получили различные травмы, ребенок скончался. Привлечь водителя к ответственности удалось лишь со второго раза. В июне 2024 года дело закрыли из-за примирения сторон, но прокуратура обжаловала постановление суда.
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