Жителя Челябинской области приговорили к 13 годам тюрьмы за изнасилование девочки-подростка

В ночь на 26 февраля 2025 года в Чебаркуле (Челябинская область) мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, незаконно проник через форточку в квартиру своей знакомой и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери-подростка. Об этом написал Ura.ru.