Жителя Челябинской области приговорили к 13 годам тюрьмы за изнасилование девочки-подростка

В ночь на 26 февраля 2025 года в Чебаркуле (Челябинская область) мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, незаконно проник через форточку в квартиру своей знакомой и совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери-подростка. Об этом написал Ura.ru.
Следствие собрало убедительные доказательства вины злоумышленника, и суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет и один месяц в исправительной колонии строгого режима.
