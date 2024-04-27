Жителя Челябинска задержали за попытку поджечь женщину | 360°

27 апреля 2024, 11:38
Жителя Челябинска задержали за попытку поджечь женщину
Сотрудники полиции Челябинска задержали местного жителя, который попытался поджечь знакомую. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии по региону.
По данным ведомства, пара выпивала в доме у задержанного, после чего между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчина облил знакомую керосином и попытался поджечь.
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Отмечается, что ранее местный житель уже был судим, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Челябинск
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