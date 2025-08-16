Жителя Чехова обвинили в самовольном отстреле бродячих собак

Самовольный отстрел бродячих собак на улице Труда устроил житель муниципального округа Чехов. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места, снятое недовольной таким поведением женщиной.

На опубликованных кадрах мужчина положил охотничье ружье в багажник, а после пошел выяснять отношения с автором видео.

По словам снимавшей женщины, стрелок действовал без каких-либо разрешающих документов. Но мужчина пояснил, что разрешение у него есть, а собаки нападают на людей и он среди тех, кто уже пострадал.

Но ни следов укуса, ни разрешающих отстрел бродячих животных бумаг он не предоставил.

В пресс-службе подмосковного главка МВД на запрос 360.ru о правомочности действий мужчины на момент публикации материала не ответили.

В минувший вторник, 12 августа, стая бродячих собак напала на школьника в краснодарском микрорайоне Любимово. Испуганный мальчик забрался на забор, чтобы не попасть в пасти диких животных. Местная жительница в комментарии 360.ru рассказала, что от дети уже давно бегают от местной стаи. По ее словам, бродячие псы также царапают капоты припаркованных автомобилей