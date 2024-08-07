Жителя Благовещенска скрутили прямо в ЗАГСе за нападение на мужчину

В Благовещенске подозреваемого в нападении на мужчину скрутили прямо в ЗАГСе. Как сообщил старший помощник главы СУ СК России по Амурской области Алексей Лубинский, 29-летнего жителя обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

Задержанный вместе со своей невестой проходил мимо одного из домов. В подсобном помещении он увидел незнакомцев, которые выпивали. Обвиняемый оскорбил мужчин, чем спровоцировал конфликт.

«Без какого-либо значимого повода имеющимся при нем ножом нанес одному из указанных выше граждан ранение в область грудной клетки», — уточнили в пресс-службе Следкома.

Обвиняемого задержали и заключили под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

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Ранее российский дачник из ревности зарезал соседа. Мужчины устроили застолье, но через время хозяин дома набросится на своего гостя, тот умер.

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