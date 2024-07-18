Жителя Башкирии осудили за пьяный угон иномарки и гибель подруги в ДТП

Туймазинский межрайонный суд вынес приговор жителю Башкирии, который устроил смертельное ДТП за рулем угнанной машины. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

Установлено, что летом 2023 года фигурант, находясь в состоянии опьянения, вскрыл чужой автомобиль Audi 100, чтобы подвезти до дома подругу. Однако водитель не справился с управлением, и легковушка перевернулась.

Пассажирка скончалась на месте от полученных травм. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и один месяц.