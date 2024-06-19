Жителя Арзамаса задержали за угон автомобиля

Сотрудники полиции задержали жителя Арзамаса Нижегородской области, который угнал иномарку и попал в ДТП. Об этом сообщило агентство «Время Н».

По предварительным данным, мужчина увидел, что в автомобиле в замке зажигания оставлен ключ и не заперты двери. Позже на угнанной машине он съехал на большой скорости на обочину и разбил авто.

Отмечается, что ранее местный житель уже был судим. Ему назначили штраф в 15 тысяч рублей.