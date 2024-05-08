Жителя Архангельска задержали по подозрению в покушении на убийство знакомого | 360°

Происшествия 08 мая 2024, 13:43 Жителя Архангельска задержали по подозрению в покушении на убийство знакомого

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Правоохранители задержали 56-летнего жителя Архангельска, который подозревается в покушении на убийство своего знакомого. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, в ночь с 1 на 2 мая мужчина пришел в гости к приятелю. В какой-то момент он схватил топор и ударил им знакомого, после чего вонзил лезвие потерпевшему в область груди. Раненый выжил благодаря помощи медиков.

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Отмечается, что местного жителя отправили в СИЗО.