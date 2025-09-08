Жители Татарстана назвали отсутствие помощи одной из главных проблем медицинских учреждений республики

В Зеленодольске 10-летнему мальчику понадобилась помощь медиков, из-за чего ребенка пришлось снимать с поезда. Ситуация вызвала обеспокоенность, так как изначально сообщалось, что в Зеленодольской районной больнице не оказывают помощь мальчику, у которого могла лопнуть почка из-за отсутствия оттока мочи, сообщил сайт Inkazan .

По словам одной из местных жительниц Натальи Крыловой, ребенка отправили ждать приема детского хирурга, ссылаясь на то, что его анализы якобы не настолько плохие, чтобы оказать ему помощь немедленно. Однако позже выяснилось, что мальчика госпитализировали в ДРКБ, и вопрос с несовершеннолетним решился.

Ситуация вызвала недовольство среди жителей Зеленодольска, которые считают, что медицинские учреждения не всегда оказывают необходимую помощь. Некоторые жители даже считают, что проще сразу ехать в Казань, чем пытаться получить помощь в Зеленодольске.

Подобные проблемы наблюдаются не только в районах Татарстана, но и в Казани. Например, отец бился за компенсацию в размере 60 миллионов рублей из-за того, что его сын потерял ногу после обращения к медикам в 2022 году. В Лениногорске двухлетняя девочка оглохла после вакцинации от гепатита, что также вызвало обеспокоенность.