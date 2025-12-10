Жители Пермского края пытаются спасти вмерзших в лед лебедей

В городе Чайковский Пермского края на одном из водоемов жители обнаружили пять лебедей, которые оказались заблокированы во льду. Тревогу забили местные жители, распространившие информацию о пострадавших птицах в соцсетях. Об этом сообщил сайт URA.RU .

«Подойти к птицам по льду невозможно из-за его недостаточной прочности. Прошу откликнуться людей, у кого есть лодка или возможность добраться до лебедей, чтобы оказать им помощь и не допустить их гибели от холода», — пишет читатель паблика «Подслушано Чайковский» в социальной сети «ВКонтакте».

В комментариях пользователи заявили о необходимости вызывать спасателей. Сайт также направил запрос в министерство природы региона.