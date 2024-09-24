Жители Нижегородской области лишились 40 млн рублей из-за действий мошенников за неделю
За последнюю неделю жители Нижегородской области лишились около 40 миллионов рублей из-за действий мошенников. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Чаще всего аферисты использовали схемы «Звонок от службы безопасности банка», «Предложение дополнительного заработка» и «Мошенничество при онлайн-покупке».
Жителей региона настоятельно просят не совершать какие-либо действий, связанных с деньгами, по телефону.
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