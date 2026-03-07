Жители Махачкалы устроили перестрелку во дворе многоэтажного дома

В Махачкале во дворе жилого дома неизвестные открыли стрельбу. Пострадали двое местных жителей, сообщили в МВД по Республике Дагестан .

Пострадавших доставили в республиканский ортопедо-травматологический центр.

Как установили полицейские, стрельба произошла во дворе дома на улице Юсупова. Нападавшие использовали травматическое оружие, после чего уехали на автомобиле.

Позже машину, на которой скрылись подозреваемые, нашли в одном из дворов на улице Гамзата Цадасы. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет участников нападения.

По данным телеграм-канала Mash Gor, стрельба произошла около шести вечера. Предварительно, причиной мог стать конфликт из-за денег. К дому подъехал автомобиль, из него выбежали несколько человек в масках и открыли огонь. Один из мужчин попытался отстреливаться.