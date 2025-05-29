Жители Кузбасса разбили машину ради мести и попали под статью

Правоохранители задержали двух жителей Белова Кемеровской области, подозреваемых в умышленном повреждении чужого имущества. Подробности сообщил сайт vse42.ru со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

В декабре 2024 года местный житель заявил в полицию о повреждении своего автомобиля неизвестными. По информации ведомства, таким образом фигуранты отомстили обидчику знакомой. В качестве мести мужчины отломали зеркала, разбили стекла и оставили вмятины на авто.

Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело, материалы которого уже направили в суд для рассмотрения по существу.