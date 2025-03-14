Жители Кузбасса предстанут перед судом за кражу ценных вещей у умершего человека

В Новокузнецке под суд пойдут мужчина и женщина, которые украли телефон и золотые цепи у скончавшегося человека. Об этом сообщил «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу МВД РФ по Кемеровской области.
Местная жительница заявила в полицию о пропаже драгоценностей и телефона на сумму около 50 000 рублей после смерти ее супруга. Мужчина внезапно скончался в автомобиле из-за хронического заболевания.
Полицейские выяснили, что вещи украл 44-летний прохожий, который заметил тело в машине. Он вытащил из куртки мертвого водителя телефон и снял с шеи одну из золотых цепей. Телефон обвиняемый сдал в комиссионный магазин. Позже мимо авто проходили две горожанки, одна из них проверила пульс мужчины и увидела вторую золотую цепь с кулоном. Женщина украла украшение и сдала его в ломбард.
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