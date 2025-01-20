Жители более 50 домов остались без тепла в Новосибирске

Более 50 зданий в Дзержинском и Кировском районах Новосибирска отключили от отопления в связи с ремонтными работами. Об этом со ссылкой на данные мэра города Максима Кудрявцева и Сибирской генерирующей компании сообщило издание NGS.
Специалисты устраняют дефекты в отопительной системе перед похолоданием. Мэр Новосибирска на оперативном совещании в правительстве региона рассказал, что без отопления временно остались 52 многоквартирных дома, четыре детских учреждения и одно лечебное.
«Задействованы четыре звена, 21 человек и 10 единиц техники», — отметил градоначальник.
Сейчас специалисты ведут плановые работы для устранения дефекта диаметром 500 миллиметров на трубопроводе на улице Лазарева. Ремонт завершат 21 января.
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