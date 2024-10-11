Жители башкирского села снесли сотовую вышку, боясь, что она их всех погубит

Жители села Ташбулатово в Башкирии опрокинули сотовую вышку, боясь негативного влияния на свое здоровье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash .

По его информации, сельчане открутили болты на вышке и она упала, зацепив линию электропередачи. После этого в населенном пункте пропала сотовая связь. И вероятно, вместе с ней и опасения людей о вреде 5G.

Как сообщил РБК сотовый оператор Т2, которому принадлежала конструкция, она не могла упасть сама, поскольку ее только недавно осматривали. Кроме того, жители села в 2021 году уже роняли вышку, также опасаясь влияния 5G.

Компания обратилась в полицию. Все обстоятельства случившегося теперь устанавливают правоохранители.

Восстановление конструкции может занять не менее трех месяцев. В Т2 также напомнили, что за порчу чужого имущества предусмотрена уголовная ответственность.

Ранее в Минцифры объявили, что тестовые зоны 5G в России появятся до 2030 года.