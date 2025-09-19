Жители Барнаула попали под уголовное дело после нападения на водителя автобуса

Следственный комитет Алтайского края завел уголовное дело по подозрению в покушении на убийство водителя городского автобуса в Барнауле. Об этом написал сайт amic.ru .

Нападение на водителя автобуса №10 произошло 16 сентября. Несколько молодых пассажиров отказались оплачивать проезд и перешли к агрессивному поведению. Они физически атаковали сотрудника транспортной организации, нанося удары ногами и кулаками, пока потерпевший находился на земле. После жестокого избиения злоумышленники попытались убить жертву путем удушения, что привело к потере сознания мужчиной.

До момента прибытия сотрудников правоохранительных органов преступники сумели скрыться, однако позже возвратились обратно, предложив денежную компенсацию в обмен на отсутствие подачи официального заявления в полицию.

Представители Следственного комитета официально подтвердили возбуждение уголовного дела по данному факту.