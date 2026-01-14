Жителей Пензы задержали за серию краж оборудования с электровозов на 127 тысяч рублей

Транспортная полиция пресекла деятельность группы злоумышленников, которые специализировались на кражах с железнодорожного транспорта. Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых местных жителей при попытке похитить кабели с электровоза на станции Пенза-3. Об этом ИА «ПензаПресс» сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Преступную схему выявили после обращения руководства железнодорожной организации. Подозреваемые в возрасте от 19 до 23 лет систематически проникали в электровозы и демонтировали кабели.

Правоохранители установили, что злоумышленники успели совершить незаконное проникновение в три электровоза. Похищенные кабели они сдавали в пункт приема металлолома.

Материальный ущерб от противоправной деятельности группы превысил 127 тысяч рублей. По данному факту силовики возбудили уголовные дела по статьям о краже. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.