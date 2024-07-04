Жителей Новосибирской области осудили в Удмуртии по делу о мошенничестве на 2,3 млн рублей

Завьяловский районный суд в Удмуртии вынес приговор восьми жителям Новосибирской области. Их признали виновными в телефонном мошенничестве, сообщил сайт Izhlife.

Жертвами фигурантов стали 30 человек из разных регионов РФ. Злоумышленники убеждали людей, подавших электронную заявку на кредит, оплатить «оказание услуг».

Сумму ущерба оценили в более чем 2,3 миллиона рублей. Суд учел смягчающие обстоятельства, из-за чего аферисты получили условное лишение свободы.

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