Жителей Новосибирской области осудили в Удмуртии по делу о мошенничестве на 2,3 млн рублей
Завьяловский районный суд в Удмуртии вынес приговор восьми жителям Новосибирской области. Их признали виновными в телефонном мошенничестве, сообщил сайт Izhlife.
Жертвами фигурантов стали 30 человек из разных регионов РФ. Злоумышленники убеждали людей, подавших электронную заявку на кредит, оплатить «оказание услуг».
Сумму ущерба оценили в более чем 2,3 миллиона рублей. Суд учел смягчающие обстоятельства, из-за чего аферисты получили условное лишение свободы.
Дорогу благоустроили в деревне Цибино
Госдума запросила у СК предложения об изменении законов о мигрантах
Минэкологии потребовало прекратить добычу подземных вод в Раменском
Дзюдоисты из Лобни победили на международном турнире «Дети Азии» в Якутии
Еще трое жителей Лосино-Петровского получили жилищные сертификаты
Фейк: российские молодежные движения вербуют подростков для участия в СВО
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте