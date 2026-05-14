Житель Волгоградской области предстанет перед судом по обвинению в смертельном избиении брата-инвалида

В Волгоградской области суд рассмотрел дело о трагическом инциденте, произошедшем в Светлоярском районе. 44-летний местный житель признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений своему брату-инвалиду, что привело к смерти последнего. Как сообщила «Волгоградская правда» , происшествие случилось 26 декабря 2025 года.

Подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт со своим 53-летним братом. Спор быстро перерос в драку, в ходе которой обвиняемый повалил родственника на пол и несколько раз ударил его головой о твердую поверхность, написала «Мойка 78».

Пострадавшего немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью — мужчина скончался. В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину.

Заместитель прокурора Светлоярского района поддерживал государственное обвинение. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.