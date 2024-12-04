Житель Волгоградской области погиб в пожаре из-за взорвавшейся розетки

Жилой дом загорелся в селе Медведица, расположенном в Жирновском районе Волгоградской области. Жертвой пожара стал 62-летний мужчина. Об этом сообщает сайт «Новости Волгограда» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По данным спасателей, происшествие случилось на улице Калинина. Огонь охватил площадь 12 квадратных метров. В тушении возгорания принимали участие семь пожарных и две единицы техники.

В результате заживо сгорел хозяин дома. Предварительно, он проживал один и злоупотреблял спиртными напитками. Среди причин произошедшего специалисты рассматривают взрыв розетки, к которой был подключен электрический обогреватель.