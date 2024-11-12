Житель Волгограда пойдет под суд за кражу золотых украшений у пенсионерок

В Волгограде пройдет суд над местным жителем, который обвиняется в краже золотых украшений у пожилых женщин. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на прокуратуру региона.

Следствие выяснило, что мужчина набрасывался на своих жертв на улице и срывал с них золотые украшения. Все преступления были совершены на улицах Кировского и Советского районов.

От действий злоумышленника пострадали пять пенсионерок. Ущерб составил около 250 тысяч рублей. Теперь обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.