Житель Волгограда пойдет под суд за кражу золотых украшений у пенсионерок
В Волгограде пройдет суд над местным жителем, который обвиняется в краже золотых украшений у пожилых женщин. Об этом написал сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на прокуратуру региона.
Следствие выяснило, что мужчина набрасывался на своих жертв на улице и срывал с них золотые украшения. Все преступления были совершены на улицах Кировского и Советского районов.
От действий злоумышленника пострадали пять пенсионерок. Ущерб составил около 250 тысяч рублей. Теперь обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
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