Житель Урала получил смертельные травмы в ДТП с поездом

Мужчина погиб под колесами поезда в Свердловской области. Происшествие случилось на 1958-м километре железнодорожного перегона Аксариха — Камышлов. Об этом сообщает сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
По данным ведомства, машинист принял необходимые меры, подав звуковые сигналы и применив экстренной торможение. Несмотря на это, столкновения с пешеходом избежать не удалось.
В результате уралец получил несовместимые с жизнью повреждения и скончался на месте. Сейчас стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
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