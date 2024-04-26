Житель Уфы получил 6,5 года колонии за убийство отца | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 15:26 Житель Уфы получил 6,5 года колонии за убийство отца

Читать 360 в

Суд вынес приговор 37-летнему жителю Уфы, обвиняемому в убийстве отца. Об этом сообщил Mkset.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Тело 60-летнего мужчины обнаружили в гараже. Выяснилось, что там между родственниками произошел конфликт. В ходе ссоры фигурант изрезал оппонента ножом, а затем скрылся.

Реклама

Чтобы отвести подозрения, уфимец помогал матери с поисками своей же жертвы. Нападавшему назначили наказание в виде 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.