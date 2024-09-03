Житель Удмуртии пострадал при крупном пожаре в частном доме

Мощный пожар вспыхнул на территории частного домовладения в удмуртском селе Паркачево Сарапульского района. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

Согласно данным ведомства, пламя распространилось на площади 191 квадратный метр. Огонь уничтожил дом, надворные постройки и автомобиль «Ока».

Во время пожара пострадал местный житель. Мужчину госпитализировали с ожогами. Проводится проверка.

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