Житель Удмуртии получил условный срок за продажу револьвера знакомому

Суд вынес приговор 46-летнему жителю города Воткинска по делу о незаконном сбыте огнестрельного оружия. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на прокуратуру Удмуртии.

Установлено, что фигурант передал знакомому револьвер в обмен на денежное вознаграждение. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.