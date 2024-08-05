Житель Удмуртии получил условный срок за продажу револьвера знакомому

Суд вынес приговор 46-летнему жителю города Воткинска по делу о незаконном сбыте огнестрельного оружия. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на прокуратуру Удмуртии.

Установлено, что фигурант передал знакомому револьвер в обмен на денежное вознаграждение. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.

«Предстоит операция». Брат избитого в Феодосии боксера рассказал о его состоянии

«Ремейк 2008 года». Россиян предупредили о последствиях падения курса биткоина

Детские смерти и полный хаос. Массовые протесты в Британии напомнили о давней проблеме

Кобзари Франкенштейна. Из чего украинские декоммунизаторы создают новых истуканов?

Агрессивное безумие. Как и почему наши дети прикончат нас

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте