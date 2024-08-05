Сегодня 16:16 Житель Удмуртии получил условный срок за продажу револьвера знакомому
Суд вынес приговор 46-летнему жителю города Воткинска по делу о незаконном сбыте огнестрельного оружия. Об этом сообщил
Udm-info.ru со ссылкой на прокуратуру Удмуртии.
Установлено, что фигурант передал знакомому револьвер в обмен на денежное вознаграждение. Ранее мужчина не привлекался к уголовной ответственности. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно.
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