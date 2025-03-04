Житель Удмуртии получил условный срок за хранение оружия и боеприпасов

Суд в Глазовском районе Удмуртии вынес приговор 50-летнему местному жителю, обвиняемому в незаконном хранении оружия. Об этом сообщил Udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу судов региона.

Установлено, что в декабре 2024 года фигурант, распивая спиртное, поссорился с сожительницей. Во время конфликта он стал запугивать женщину, демонстрируя огнестрельное оружие. Кроме того, у мужчины нашли взрывчатые вещества промышленного производства и самодельные патроны.

Злоумышленнику назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок четыре года.